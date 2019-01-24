Воронежцы: Вогрэсовский мост перекрыла снегоуборочная техника

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-24T18:30:25+03:00

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С вечера среды, 23 января, в Воронеже усиленно валит снег. Поэтому утро чертверга началось с транспортного коллапса. Движение осложнено и сейчас, вечером. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает заторы на восемь баллов. Воронежцы сообщают, что около шести часов снегоуборочная техника существенно замедлила движение по Вогрэсовскому мосту, поэтому на нем и на прилегающей улице Грамши возникла пробка.

- Выбирайте пути объезда, - советует автомобилистам автор поста в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа". К предостережению прикрепили скриншот, который отражает дорожную ситуацию на указанном участке.