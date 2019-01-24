Воронежский союз дорожников возглавил директор фирмы, строившей развязку на 9 Января

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-24T17:51:05+03:00

Посмотрим, что изменится в отрасли в ближайшее время Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Союз дорожных организаций Воронежской области возглавил Роман Деев, гендиректор компании "Дорожное строительство и ремонт". Именно эта московская фирма занималась возведением развязки на 9 Января - Антонова-Овсеенко - Героев Сибиряков.

- Мы будем вместе с дорожными организациями, входящими в Союз, решать такие актуальные сегодня вопросы, как ценообразование в дорожной отрасли, улучшение качества автомобильных дорог, внедрение инноваций, - звучит в приветственном обращении председателя правления.

Отметим, что в общественную организацию дорожников входят 26 компаний.

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