2019-01-24T17:51:05+03:00
Общество

Воронежский союз дорожников возглавил директор фирмы, строившей развязку на 9 Января

Роман Деев руководит московским ООО "Дорожное строительство и ремонт"
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Посмотрим, что изменится в отрасли в ближайшее времяПосмотрим, что изменится в отрасли в ближайшее времяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Союз дорожных организаций Воронежской области возглавил Роман Деев, гендиректор компании "Дорожное строительство и ремонт". Именно эта московская фирма занималась возведением развязки на 9 Января - Антонова-Овсеенко - Героев Сибиряков.

- Мы будем вместе с дорожными организациями, входящими в Союз, решать такие актуальные сегодня вопросы, как ценообразование в дорожной отрасли, улучшение качества автомобильных дорог, внедрение инноваций, - звучит в приветственном обращении председателя правления.

Отметим, что в общественную организацию дорожников входят 26 компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Воронеж будут спасать от пробок во время строительства развязки на Остужева, и когда начнут ремонт разрушающихся виадуков на улицах Ленина и 9 Января. (Читать далее.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году Воронеж ждет реконструкция двух транспортных развязок
Воронежец отсудил у своей УК деньги после падения на лестнице у подъезда
Воронежцев позвали на песенный флешмоб памяти Высоцкого
В Воронежской области мужчина зарезал соседку, перемывавшую косточки его гражданской жене
Воронежцы: Вогрэсовский мост перекрыла снегоуборочная техника
Первого из 19 воронежцев, отравившихся шаурмой, выписали из больницы
Из-за гололеда травмы получили 1310 жителей Воронежской области
В Воронежской области взяли под стражу мать, подозреваемую в убиийстве младенца при помощи подушки
В Воронеже семейной паре, которая довела девочку до самоубийства, не удалось обжаловать приговор
В Воронеже уснувшему за рулем водителю, по вине которого погибли две пассажирки, грозит семь лет
Три отравления угарным газом за две недели: спасатели напомнили воронежцам правила безопасности
Известный пианист сыграет воронежцам Баха, Бетховена и Чайковского
В столице Черноземья пройдет творческий вечер композитора, написавшего музыку в спектаклям воронежских театров
Воронежский авиазавод потратит 2,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэродрома Придача
Воронежстат: в 2018 году средняя зарплата жителя области составила 30,6 тысяч рублей