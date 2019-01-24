Первого из 19 воронежцев, отравившихся шаурмой, выписали из больницы
Первого из 19 человек, обратившихся в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу после отравления шаурмой на улице Лизюкова, выписали. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
У всех пациентов подтвердили диагноз сальмонеллез. В целом врачи отмечают улучшение самочувствия пациентов. Хотя изначально состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести.
- Все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в организации общественного питания ИП Шарипов, - комментируют в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от ТЦ "Аксиома".