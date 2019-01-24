Первого из 19 воронежцев, отравившихся шаурмой, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-24T17:48:58+03:00

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Первого из 19 человек, обратившихся в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу после отравления шаурмой на улице Лизюкова, выписали. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

У всех пациентов подтвердили диагноз сальмонеллез. В целом врачи отмечают улучшение самочувствия пациентов. Хотя изначально состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести.

- Все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в организации общественного питания ИП Шарипов, - комментируют в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от ТЦ "Аксиома".

Санврачи на время закрыли злополучный киоск.