Из-за гололеда травмы получили 1310 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:40 2019-01-24T17:40:23+03:00

На улицах в зимнюю пору нужно быть осторожнее Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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С 17 по 23 января с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 3300 человек. Большинство пострадали именно в Воронеже – 2357 горожан. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Из-за гололеда различные травмы получили 1310 жителей региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Госпитализация понадобилась лишь в 12% случаев. Для сравнения на прошлой неделе пострадавших было немного меньше.

- Также за отчетный период зарегистрировано 8 случаев обморожений и 3 случая переохлаждений. Врачи Верхнемамонской РБ амбулаторно оказали помощь двум пациентам после падения обледенений, госпитализация им не понадобилась, - комментируют в облздраве.