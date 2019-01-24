В Воронежской области взяли под стражу мать, подозреваемую в убиийстве младенца при помощи подушки

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-24T19:45:07+03:00

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36-летнюю жительницу Воронежской области, которую подозревают в убийстве своей двухмесячной дочери, заключили под стражу. Такое решение принял Богучарский районный суд.

Мы уже писали о страшном случае. Напомним, 22 января женщина сама сообщила в правоохранительные органы о своем страшном поступке. Криминалисты, прибыв на место, нашли тело ребенка и зафиксировали следы насильственной смерти. По данным неофициальных источников, девочку задушили подушкой. Теперь ее матери грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Судить ее будут по статье 105 УК РФ - за убийство малолетнего.