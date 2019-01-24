2019-01-24T17:28:15+03:00
Происшествия

В Воронеже семейной паре, которая довела девочку до самоубийства, не удалось обжаловать приговор

Они издевались над ребенком на глазах у других детей из-за тысячи рублей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Вердикт Левобережного районного суда оставили без изменения.Вердикт Левобережного районного суда оставили без изменения.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Вступил в силу приговор в отношении семейной пары, живущей в Левобережном районе. 28-летний субъект отправится в колонию на 3,5 года, его 41-летняя сожительница сядет на три года. Срок парочка получила за то, что довела до самоубийства 13-летнюю девочку.

22 июня у сожителей пропала тысяча рублей. Почему-то заподозрили 13-летнюю знакомую дочери женщины. Ее заманили в квартиру якобы для того, чтобы провести вечер с друзьями – для этого пригласили и других детей. При них семейная пара начала обвинять девочку в краже, издеваться над ней и унижать. Хрупкая психика подростка не выдержала. Девочка свела счеты с жизнью. Тогда отец семейства потребовал от других детей молчать о том, что произошло, иначе грозил их убить.

Сначала дети молчали. А потом одна из девочек отказалась встречаться со следователем, признавшись, что очень напугана. Сотрудникам СК все же удалось разговорить ее, и она выложила, как все было на самом деле. Другие дети вскоре подтвердили ее слова.

Сожители, еще когда дети молчали, настаивали в своих показаниях на то, что погибшая девочка у них в гостях была пьяна и жаловалась на проблемы в личной жизни. Потом, когда экспертиза показала, что ребенок был трезв, сказали часть правды – что якобы слегка поругали ее за якобы похищенные деньги. Когда дети рассказали, как все было на самом деле, мужчина сразу признал свою вину, а его сожительница попробовала все отрицать по-прежнему. Но когда ее приперли к стене доказательствами, «раскололась» и она.

У парочки хватило наглости обжаловать не самый суровый приговор, однако ничего у них из этого не получилось.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за гололеда травмы получили 1310 жителей Воронежской области
Под Воронежем взяли под стражу мать, которую подозревают в убиийстве младенца при помощи подушки
В Воронеже уснувшему за рулем водителю, по вине которого погибли две пассажирки, грозит семь лет
Три отравления угарным газом за две недели: спасатели напомнили воронежцам правила безопасности
Известный пианист сыграет воронежцам Баха, Бетховена и Чайковского
В столице Черноземья пройдет творческий вечер композитора, написавшего музыку в спектаклям воронежских театров
Воронежский авиазавод потратит 2,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэродрома Придача
Воронежстат: в 2018 году средняя зарплата жителя области составила 30,6 тысяч рублей
Вора, обокравшего сторожа в Воронежской области, поймали в соседнем регионе
Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов
25 января из-за торжественного возложения венков в Воронеже перекроют Кольцовскую
В Воронеже 2000 участников войны в Афгане получат памятные медали
В воронежской квартире произошел пожар из-за обогревателя: погиб 83-летний пенсионер
В Воронеже в бывшем Доме офицеров будет коворкинг и книжный клуб
Жителя Воронежа будут судить за сбыт поддельных 5000-х купюр
Воронежские студенты могут сделать селфи с поросенком
В Воронеже нужно собрать четыре тысячи книжек для детских больниц
Воронежцев ждет сначала мороз, а потом оттепель
ЦБ организует для школьников Воронежской области бесплатный курс по финансовой грамотности
За 300 граммов марихуаны житель Воронежской области может сесть на 10 лет
В метельную ночь с улиц Воронежа вывезли 2300 кубометров снега
19-летний защитник Воронежа прошел всю войну, а потом 18 лет отслужил на Байконуре
Древний клад, найденный под Воронежем, оказался фейком
Коммунальщики навалили грязного снега с реагентами по окраинам Воронежа и возле водохранилища
В Воронеже годовщине освобождения города от фашистов посвятили лыжный пробег
Музей-заповедник "Костенки" проведет для воронежцев цикл бесплатных лекций
Воронежский «Факел» победил команду высшего датского дивизиона
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год