В Воронеже семейной паре, которая довела девочку до самоубийства, не удалось обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-24T17:28:15+03:00

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Вступил в силу приговор в отношении семейной пары, живущей в Левобережном районе. 28-летний субъект отправится в колонию на 3,5 года, его 41-летняя сожительница сядет на три года. Срок парочка получила за то, что довела до самоубийства 13-летнюю девочку.

22 июня у сожителей пропала тысяча рублей. Почему-то заподозрили 13-летнюю знакомую дочери женщины. Ее заманили в квартиру якобы для того, чтобы провести вечер с друзьями – для этого пригласили и других детей. При них семейная пара начала обвинять девочку в краже, издеваться над ней и унижать. Хрупкая психика подростка не выдержала. Девочка свела счеты с жизнью. Тогда отец семейства потребовал от других детей молчать о том, что произошло, иначе грозил их убить.

Сначала дети молчали. А потом одна из девочек отказалась встречаться со следователем, признавшись, что очень напугана. Сотрудникам СК все же удалось разговорить ее, и она выложила, как все было на самом деле. Другие дети вскоре подтвердили ее слова.

Сожители, еще когда дети молчали, настаивали в своих показаниях на то, что погибшая девочка у них в гостях была пьяна и жаловалась на проблемы в личной жизни. Потом, когда экспертиза показала, что ребенок был трезв, сказали часть правды – что якобы слегка поругали ее за якобы похищенные деньги. Когда дети рассказали, как все было на самом деле, мужчина сразу признал свою вину, а его сожительница попробовала все отрицать по-прежнему. Но когда ее приперли к стене доказательствами, «раскололась» и она.

У парочки хватило наглости обжаловать не самый суровый приговор, однако ничего у них из этого не получилось.