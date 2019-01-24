В Воронеже уснувшему за рулем водителю, по вине которого погибли две пассажирки, грозит семь лет

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-24T16:56:39+03:00

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Следственный комитет закончил расследование дела о ДТП, которое унесло жизни двоих человек. Авария произошла 19 июля около семи утра. Обвиняемый, 29-летний житель Калужской области, ехал в направлении Москвы по трассе М-4 "Дон" и имел неосторожность уснуть за рулем своей "Лады Гранты". В результате автомобиль вынесло на правую обочину, где он столкнулся с большегрузом "Ивеко". Смертельные травмы получили пассжирки легкового авто - 54 и 23 лет.

Водитель признал свою вину в случившемся.

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Рамонский районный суд для рассмотрения по существу. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.