Три отравления угарным газом за две недели: спасатели напомнили воронежцам правила безопасности

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-24T16:22:57+03:00

От "невидимого убийцы" погибла женщина, в больницу попали мужчина и ребенок

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За прошедшие две недели из-за отравления угарным газом в больницу попали мальчик пяти лет и взрослый мужчина, погибла женщина. Об этом напоминают сотрудники службы спасения. В ГО и ЧС напомнили, что в доме необходимо делать следующее, чтобы избежать беды:

- Проверять тягу до включения газовых приборов и следить за их нормальной работой.

- Своевременно проводить техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

- Осуществлять проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

Конечно же, ни в коем случе нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра. Очень опасно вносить изменения в их конструкцию. Строго запрещено заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Наконец, помните, что при пользовании газом форточку надо держать открытой. Если вы подозреваете утечку голубого топлива, воспользуйтесь номером 04. Если вы заметили симптомы отравления угарным газом, обратитесь в службу 112.