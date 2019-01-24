Известный пианист сыграет воронежцам Баха, Бетховена и Чайковского

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-24T16:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

20 февраля в Воронеж на гастроли приедет молодой, но уже известный пианист Андрей Гугнин.

Музыкант является лауреатом международных конкурсов и участником престижных фестивалей. Номинировался на премию German Piano Award (2012), получил золотую медаль и приз публики XVI Международного конкурса пианистов имени Джины Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (США, 2014). В июле 2016 года Андрей Гугнин стал триумфатором Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия) и был отмечен не только первой премией, но и призами за лучшее исполнение концерта XIX-XX века, лучшее исполнение сонаты для скрипки и фортепиано и блестящее сольное выступление в первом туре.

Андрей Гугнин выступает с Государственным оркестром России имени Светланова, Московским оркестром под управлениему Павла Когана, Государственной капеллой Санкт-Петербурга, Государственным академическим камерным оркестром России, «Зальцбургской камератой», Королевским оркестром Марокко, симфоническими и камерными оркестрами Голландии, Сербии, Хорватии, Израиля, Таиланда, США.

В Воронеже Андрей Гугнин исполнит несколько произведений в рамках Абонемента №4 Симфонического оркестра Воронежского концертного зала. В программе: Прелюдия и Фуга ре мажор BWV 532 Баха - Бузони, Соната для фортепиано №28 ля мажор, ор. 101 Бетховена, Концерт для фортепиано с оркестром №2 соль мажор, ор. 44 Чайковского.

Концерт пройдет в ВКЗ 20 февраля в 19.00 (6+).