2019-01-24T16:10:22+03:00
Звезды

В столице Черноземья пройдет творческий вечер композитора, написавшего музыку в спектаклям воронежских театров

В ВКЗ исполнят произведения Владимира Беляева
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото с сайта ВКЗфото с сайта ВКЗ
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28 января в Воронежском концертном зале в рамках Абонемент №1 «Музыкальный калейдоскоп» пройдет творческий вечер известного столичного композитора Владимира Беляева.

После окончания Московской консерватории имени Чайковского он с 1972 по 1998 годы преподавал в Воронежском институте искусств. И много своих сочинений посвятил Воронежу и воронежцам, в частности Беляев написал музыку к балету «Алексей Кольцов» (1986), кантату «Воронежские песни» (1987) и «Рождение флота» (1987), сюиту «Песни Кольцова», симфониетту «Воронежские эскизы» (1986), увертюры-фантазии на темы воронежских песен (1985), а также музыку к спектаклям «Нас водила молодость», «Любовь, джаз и черт», «Дорога в Бородухино» Воронежского театра драмы имени Кольцова, многим спектаклям театра юного зрителя.

В программе вечера "Путь любви" прозвучат авторские композиции Владимира Беляева в исполнении Симфонического оркестра ВКЗ, ансамбля "Воронежские девчата", хора колледжа имени Ростроповичей, а также столичных солистов Кристины Егшатян, Марии Ровнейко, Максима Павлова, Елизаветы Мельниченко.

Концерт пройдет в ВКЗ 28 января в 19.00 (6+).

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