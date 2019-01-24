Воронежский авиазавод потратит 2,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэродрома Придача

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-24T16:13:43+03:00

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На сайте госзакупок опубликовали информацию о поиске подрядчика для реконструкции аэродрома Придача. Он арендован ВАСО для испытаний, а также в исключительных случаях при условии согласования с федеральными властями приема самолетов.

Заявки на конкурс можно подавать с 25 февраля, его итоги подведут 6 марта. Впрочем, допустят до него не абы кого, а фирмы с достаточным, на взгляд заказчика, опытом и деловой репутацией. Кроме того, компании, претендующая на победу в тендере, должен быть разрешен доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

На аэродроме должны отремонтировать взлетно-посадочную полосу: усилить ее плитами и заменить покрытие. На это планируют потратить максимум 2,34 миллиарда рублей. Основное финансирование – больше двух миллиардов рублей – поступит из федеральной казны. Все работы должны выполнить до 15 декабря 2020 года.

Кроме того, в планах ВАСО заменить аварийно-спасательное оборудование, эвакуационные системы и системы оповещения. Также нужно будет обновить радиотехнические и радиолокационные средства: пульт управления, радиомаяк, радиопеленгатор, систему посадки. Если эти планы осуществятся, реконструкция потянет уже на 2,65 миллиарда рублей.