2019-01-24T15:57:39+03:00
Общество

Воронежстат: в 2018 году средняя зарплата жителя области составила 30,6 тысяч рублей

А реальный размер заработной платы по отношению к ценам якобы вырос на 9 %
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронежстате проанализировали данные о зарплатах жителей региона практически за весь 2019 год. В исследовании участвовали данные, собранные с января по ноябрь. В результате статистики высчитали средний месячный доход наемного работника в Воронежской области. Конечно, по данным Воронежстата этот показатель только вырос - в очередной раз. Таким образом, средняя зарплата воронежца в 2018 году перевалила за 30 тысяч рублей и составила 30 637 рублей. С сообщениями о том, что она подбирается к этой отметке или достигла ее, никак не хотели соглашаться воронежцы.

Если сравнивать эти данные с ноябрем 2017 года, то средний заработок жителя региона вырос на 6 % .При этом реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен якобы и вовсе вырос на 9 %.

Как же, по данным статистиков, идут дела у работников конкретных направлений? На 70 % в ноябре превысил среднеобластной уровень доход тех, кто трудится на благо науки и техники, на 50 % - работающих в области информации и связи, страхования и финансов. На 41 % больше среднего получают те, кто участвует в производстве нефтепродуктов.

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