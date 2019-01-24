Вора, обокравшего сторожа в Воронежской области, поймали в соседнем регионе

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-24T15:45:05+03:00

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Всегда надо думать, с кем выпивать. Неразборчивость в собутыльниках приводит к огорчениям и не только моральным. На днях 27-летний парень, работающий сторожем в дорожно-строительной организации в Павловске, обнаружил пропажу денег и мобильника. А начиналось все пьянкой на рабочем месте.

Около двух часов к нему в строительный вагончик зашли трое знакомых, приехавших на работу из Ростовской области. Мужчины выпивали, в какой-то момент сторож отлучился из вагончика, а когда вернулся, обнаружил, что гостей нет, как телефона, лежавшего на столе, и 17 500 рублей, которые были в кармане куртки.

Один из приятелей сказал потерпевшему, что двое других ночью отправились в Ростовскую область. Полицейские передали ориентировки коллегам в соседний регион. И двоих собутыльников задержали в Шахтах. К краже оказался причастен один из задержанных - 22-летний парень, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

В полиции он признался, что похитил мобильный телефон и деньги потерпевшего, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает. После кражи вместе с товарищем он отправился на такси в Шахты, где и спустил наличность на алкоголь и посещение сауны.

За кражу ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.