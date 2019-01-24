25 января из-за торжественного возложения венков в Воронеже перекроют Кольцовскую

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-24T15:19:09+03:00

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В мэрии сообщили об изменениях в автомобильном движении по городу. Связано оно с празднованием 76-й годовщины освобождения Воронежа. 25 января состоится торжественное возложение венков к памятнику И. Д. Черняховскоу, поэтому с 9:40 до 10:20 будет перекрыто движение по улице Кольцовской.

- Движение транспорта в это время будет осуществляться по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающего к улице Мира, - уточнили в городской администрации.