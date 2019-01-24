2019-01-24T14:41:01+03:00
Общество

В Воронеже 2000 участников войны в Афгане получат памятные медали

Награды приурочат к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже готовятся отметить 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Управление культуры запланировало цикл мероприятий, которые пройдут в образовательных и спортивных учреждениях, районных клубах и библиотеках, а также в парках и скверах в течение года.

В управе Коминтерновского района уже работает выставка музея Афганской войны, где представлены образцы вооружения, средств связи, боеприпасов и снаряжения Советской Армии, применявшиеся в ходе боевых действий в Афганистане.

- С начала февраля в школах пройдут уроки мужества, спортивные соревнования. В районах города состоятся встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами боевых действий, запланированы книжные выставки, праздничные концерты, - рассказал руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

Кроме того, в список конкурсных номинаций фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», который стартовал в Воронеже на днях, добавили новую - «Афганистан - незаживающая рана».

Председатель правления региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Михайленко рассказал, что в связи с памятной датой пройдет вручение юбилейных медалей участникам афганских событий. Всего в Воронеже награду получат порядка 2 000 человек.

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