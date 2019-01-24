В воронежской квартире произошел пожар из-за обогревателя: погиб 83-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-24T14:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Воронеже пожарные выезжали тушить квартиру в доме № 3 по Московскому проспекту. Звонок с сообщением о возгорании поступил дежурному в 12.49, а потушили огонь в 13.10 - об этом сообщают в главном управлении МЧС по региону. В квартире нашли тело хозяина - 83-летнего пенсионера.

По данным МЧС, пожар начался, скорее всего, из-за неосторожного использования обогревателя. Со стремлением людей согреться и несоблюдением техники безопасности в ведомстве связывают 16 возгораний, которые происходили за последние сутки. Спустя два часа после ЧП на Московском проспекте, например, тушить выезжали гараж на улице Ленинградской, где произошло короткое замыкание электрообогревателя.

- Так же днем огнем были повреждены жилые дома или постройки в селах Углянец, Губарево, Садовое и Крутец. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - заключают в ГУ МЧС по Воронежской области.