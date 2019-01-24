2019-01-24T17:38:15+03:00
Общество

В Воронеже в бывшем Доме офицеров будет коворкинг и книжный клуб

Предстоит глобальная реконструкция
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мариинская гимназия обретет даже не вторую, а третью или четвертую жизньМариинская гимназия обретет даже не вторую, а третью или четвертую жизньФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Здание Мариинской гимназии, известное каждому воронежцу под названием "Дом офицеров", будет реконструировано. Соответствующее распоряжение сделал губернатор Александр Гусев. Проектно-сметная документация будет разработана уже в этом году. Строители должны будут с осторожностью и вниманием отнестись к историческим элементам здания.

Сейчас в Мариинской гимназии работает Областной молодежный центр. Он появился здесь после того, как здание "забрали" у академии искусств. Также в бывшем Доме офицеров остаются помещения филармонии: нотная библиотека, репетиционные залы, комнаты для хранения инструментов. В планах - создать здесь образовательно-развивающие пространства, в том числе коворкинг, конференц-залы, офисы для молодежных организаций и стартапов. Предстоит также обновить зрительный и танцевальный залы, а также создать книжный клуб.

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