Жителя Воронежа будут судить за сбыт поддельных 5000-х купюр

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-24T13:50:06+03:00

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Жителя Воронежа будут судить за сбыт поддельных денежных купюр.

26-летний мужчина летом 2018 года дважды расплатился фальшивками по 5000 рублей в продуктовом магазине в Центральном районе. Поддельные купюры выявили не во время покупки, а уже в ходе инкассации. В ходе расследования инцидента кассиры вспомнили, что в те дни такими купюрами расплачивался местный житель, который и ранее неоднократно совершал покупки в этом магазине. Его личность установили, мужчину задержали.

Дело передали в суд. За сбыт поддельных денег ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в региональном МВД России.