Воронежские студенты могут сделать селфи с поросенком
Воронежский зоопарк приглашает отметить День российского студенчества. 25 января для студентов приготовили программу «Гусь свинье не товарищ», которую можно будет посетить бесплатно по предъявлению студенческого билета.
В 13.00 на мастер-классе можно научиться делать элементы обогащения среды для пернатых питомцев зоопарка
В 14.00 начнется мини-экскурсия с показательным кормлением попугая Ара и викториной.
Кроме того, с 14.00 до 15.00 пройдет прогулка с вислобрюхим поросенком по кличке Пиксель, во время которой каждый сможет сделать селфи с символом года.
Кстати, 25 января, студенты дневных очных отделений по студенческому билету могут посетить бесплатно и зоопитомник «Червленый Яр».