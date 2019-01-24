Воронежские студенты могут сделать селфи с поросенком

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-24T13:26:07+03:00

25 января по студенческому билету можно бесплатно посетить не только зоопарк, но и зоопитомник "Червленый яр"

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Воронежский зоопарк приглашает отметить День российского студенчества. 25 января для студентов приготовили программу «Гусь свинье не товарищ», которую можно будет посетить бесплатно по предъявлению студенческого билета.

В 13.00 на мастер-классе можно научиться делать элементы обогащения среды для пернатых питомцев зоопарка

В 14.00 начнется мини-экскурсия с показательным кормлением попугая Ара и викториной.

Кроме того, с 14.00 до 15.00 пройдет прогулка с вислобрюхим поросенком по кличке Пиксель, во время которой каждый сможет сделать селфи с символом года.

Кстати, 25 января, студенты дневных очных отделений по студенческому билету могут посетить бесплатно и зоопитомник «Червленый Яр».