В Воронеже нужно собрать четыре тысячи книжек для детских больниц

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-24T13:16:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже вновь начали собирать книги для детских больниц, чтобы у маленьких пациентов каждой больницы был свой портал портал в параллельную реальность в виде книжной полки. В 2018 году в пяти детских учреждениях благодаря отзывчивым людям появились стеллажи с хорошей литературой. В этом году с помощью новой акции "Доктор Книжкин" волонтеры организации "Общие дети" планируют собрать пять небольших библиотек в отделениях больниц и приютах. Для этого необходимо собрать около четырех тысяч дестких изданий.

Сейчас к акции присоединились школы. Поучаствовать может любой желающий. Для этого приносите литературу в офис "Общих детей" по следующему адресу: ул. Героев Сибиряков, 79. Кроме того, сдать книги можно в пунктах приема вещей. Их адреса указаны на сайте организации. Если же вы хотите отдать, например, целую полку, то такую крупную партию волонтеры заберут самостоятельно.Подробности можно узнать по этому телефону: 2 22-01-52.