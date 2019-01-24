Воронежцев ждет сначала мороз, а потом оттепель

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-24T13:13:21+03:00

В будни сильный холод вернется, потом он немного ослабеет

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Ближайшие дни метеочувствительным воронежцам придется туго. То мороз, то оттепель – давление будет сильно скакать то в одну, то в другую сторону.

- Пятница ожидается морозной, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Но уже с субботы начнется потепление, хотя сперва не очень заметное. Днем в воскресенье будет уже оттепель, правда не сильная – около нуля. Но уже в понедельник снова ожидаем морозы.

Дело в том, что в Сибири наконец-то сдвинулся с места громадный антициклон, сейчас его практически уже нет. И как в автомобильной пробке скопившиеся машины едут одна за одной, так и ждущие своей очереди циклоны и антициклоны помчались сменять друг друга. Продлится этот природный «трафик» недолго, уже со вторника, скорее всего, погода стабилизируется на -10 градусах ночью и -5 – днем.

В пятницу, 25 января, ночью синоптики прогнозируют смену ветра с юго-восточного на северный, который принесет с собой -18 градусов, пасмурную погоду и слабый снег. Днем потеплеет до -13. Будет то идти снег, то выглядывать солнце.

В субботу, 26 января, ночью подует восточный ветер. Мороз сохранится и будет даже больше, чем сутками ранее - -19 градусов. Днем ветер сменится на юго-восточный. Ожидается значительное потепление – до -8 градусов. Пойдет сильный снег.

В воскресенье, 27 января, ночью будет ровно такая же погода, что и днем 26-го. А с рассветом с южным ветром придет оттепель – около нуля.

В понедельник, 28 января, южный ветер сменится западным. При пасмурной погоде сразу ударит сильный мороз – до -19 градусов. Днем синоптики обещают -12, из-за туч будет выглядывать солнце.