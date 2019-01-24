ЦБ организует для школьников Воронежской области бесплатный курс по финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 12:58 2019-01-24T12:59:54+03:00

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Школьникам из Воронежской области совершенно бесплатно прочитают курс по финансовой грамотности, который подготовили специалисты Центрального банка России. Курс представляет собой серию онлайн-уроков, проходящих в режиме реального времени, для участия в которых нужно зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru. Там же можно выбрать тему, которая больше вас заинтересует. К качестве лекторов выступают специалисты Банка России.

- В 2018 году в онлайн-уроках приняли участие более 14 тысяч российских школ. В Воронежской области более 26 тысяч учеников из 270 школ просмотрели 1626 онлайн-уроков. Лидерами финансового онлайн-просвещения по количеству просмотров школами онлайн-уроков стали Воронеж, Богучарский, Новохоперский и Кантемировский районы, - рассказали в пресс-службе местного отделения ЦБ.