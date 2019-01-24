ЦБ организует для школьников Воронежской области бесплатный курс по финансовой грамотности
Школьникам из Воронежской области совершенно бесплатно прочитают курс по финансовой грамотности, который подготовили специалисты Центрального банка России. Курс представляет собой серию онлайн-уроков, проходящих в режиме реального времени, для участия в которых нужно зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru. Там же можно выбрать тему, которая больше вас заинтересует. К качестве лекторов выступают специалисты Банка России.
- В 2018 году в онлайн-уроках приняли участие более 14 тысяч российских школ. В Воронежской области более 26 тысяч учеников из 270 школ просмотрели 1626 онлайн-уроков. Лидерами финансового онлайн-просвещения по количеству просмотров школами онлайн-уроков стали Воронеж, Богучарский, Новохоперский и Кантемировский районы, - рассказали в пресс-службе местного отделения ЦБ.