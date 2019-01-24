За 300 граммов марихуаны житель Воронежской области может сесть на 10 лет

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-24T12:32:08+03:00

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У 35-летнего жителя села Губари Борисоглебского района полицейские нашли серьезный запас наркотической травы. В сарае у мужчины обнаружили сумку из мешковины с полимерным мешком из-под сахара, в котором было вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что «клад» является марихуаной, вес находки - около 324 граммов, что является крупным размером. Также при обыска нашли семена конопли и самодельные приспособления для курения.

Мужчина признался, что сам сделал наркотик из конопли, выращенной на приусадебном участке. И хранил его для личного употребления. Теперь ему придется ответить за незаконное хранение запрещенных препаратов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД России.