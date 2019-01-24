В метельную ночь с улиц Воронежа вывезли 2300 кубометров снега

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-24T12:36:52+03:00

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В метельную ночь с 23 на 24 января улицы Воронежа покрыло 10-сантиметровым слоем снега. На уборку дорог выпустили более 150 единиц коммунальной техники.

78 специализированных машин провели несколько технологических циклов по обработке улиц, чтобы не допустить образования наката и льда. В первую очередь техника работала на мостах, путепроводах, спусках и подъемах. Сплошную обработку провели на всех магистральных улицах с интенсивным движением.

По сообщению мэрии, за ночь коммунальщики израсходовали более 1200 тонн песко-соляной смеси. И вывезли около 2300 кубометров снега.

Как ни старались коммунальщики, утром 24 января Воронеж встал в 9-балльных пробках

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