19-летний защитник Воронежа прошел всю войну, а потом 18 лет отслужил на Байконуре

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-24T12:10:01+03:00

В свои 95 лет Петр Немцев ясно помнит события 1943 года

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25 января Воронеж отметит 76 лет со дня своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Житель Ленинского района Петр Немцев ушел на фронт со школьной скамьи. В 1941 году ему было 18 лет, а сегодня он полковник в отставке. Петр Васильевич прошел всю войну, в 1943 освобождал Воронеж, победу встретил в Чехословакии. В боях Немцев получил несколько ранений, но после госпиталя возвращался в строй и продолжал защищать Родину. Несмотря на свой преклонный возраст – 95 лет – Петр Васильевич ясно помнит те далекие и трагичные события.

После окончания войны Немцев продолжил военную карьеру, больше 30 лет служил в космических войсках, 18 из них – в Байконуре. Сегодня он состоит в Совете Ветеранов и ведет активный образ жизни.

Накануне праздника Петра Немцева и других защитников города навестили чиновники управы Ленинского района. Они поздравили героев и вручили им памятные подарки.