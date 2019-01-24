2019-01-24T12:10:01+03:00
Общество

19-летний защитник Воронежа прошел всю войну, а потом 18 лет отслужил на Байконуре

В свои 95 лет Петр Немцев ясно помнит события 1943 года
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

25 января Воронеж отметит 76 лет со дня своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Житель Ленинского района Петр Немцев ушел на фронт со школьной скамьи. В 1941 году ему было 18 лет, а сегодня он полковник в отставке. Петр Васильевич прошел всю войну, в 1943 освобождал Воронеж, победу встретил в Чехословакии. В боях Немцев получил несколько ранений, но после госпиталя возвращался в строй и продолжал защищать Родину. Несмотря на свой преклонный возраст – 95 лет – Петр Васильевич ясно помнит те далекие и трагичные события.

После окончания войны Немцев продолжил военную карьеру, больше 30 лет служил в космических войсках, 18 из них – в Байконуре. Сегодня он состоит в Совете Ветеранов и ведет активный образ жизни.

Накануне праздника Петра Немцева и других защитников города навестили чиновники управы Ленинского района. Они поздравили героев и вручили им памятные подарки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже незаконно сбрасывали снег с реагентами в нескольких местах
В метельную ночь с улиц Воронежа вывезли 2300 кубометров снега
Древний клад, найденный под Воронежем, оказался фейком
Коммунальщики навалили грязного снега по окраинам Воронежа и возле водохранилища
В Воронеже годовщине освобождения города от фашистов посвятили лыжный пробег
Музей-заповедник "Костенки" проведет для воронежцев цикл бесплатных лекций
Воронежский «Факел» победил команду высшего датского дивизиона
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Воронежцев приглашают на экскурсию «Театр в годы Великой Отечественной»
В Воронежской области КамАЗ насмерть сбил пешехода
Воронеж встал в 9-балльных пробках
Воронежский заповедник показал, как косули зимой ищут воду
Смертельное ДТП с участием двух автобусов случилось в Воронежской области
В Воронеже нашли 10-летнюю девочку, которая гуляла полтора дня
В Воронеже разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку
К юбилею Победы в Воронежской области отремонтируют все воинские мемориалы
В воронежских школах на карантин закрыты 12 классов
В центре Воронежа пикет геев и лесбиянок начнется внезапно
В Воронеже вновь будут ловить водителей, не пропускающих пешеходов на переходах
Воронежец опозорился в магазине Ялты
Воронежцы пожаловались на водителя маршрутки едва не сбившего ребенка
В Воронеже рассказали о новых мошенниках, приглашающих на «элитное мероприятие»
В Воронеже закрыли кафе за найденные в салате кишечные палочки
В Воронежской области 13 компаний вошли в список наиболее крупных должников за газ
Воронежцы пережили самую холодную ночь этой зимы
В Воронеже домушник, находившийся в федеральном розыске, прятался у знакомых
Под Воронежем «пятерка» устроила ДТП для двух иномарок: двое раненых
В Воронежской области прокуроры закрыли опасную газовую заправку