Древний клад, найденный под Воронежем, оказался фейком

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-24T11:51:55+03:00

Никто не подтвердил информацию о монетах, размещенную в соцсетях

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Клад в Новой Усмани, якобы относящийся к временам первого воеводы Воронежа Семена Сабурова, похоже, оказался фейком. Ни на историческом факультете ВГУ, ни в газовой организации, работники которой, если верить сообщению, нашли клад, ничего о древних монетах не знают.

Напомним, информацию о кладе разместил пользователь Борис Собакин в паблике «Типичный Воронеж». Ценность находки якобы в 300 золотников определил некий ученый-археолог Сергей Соловьев. Следов этого специалиста тоже найти не удалось.