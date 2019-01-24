Коммунальщики навалили грязного снега по окраинам Воронежа и возле водохранилища

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-24T11:46:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты департамента природных ресурсов и экологии обнаружили на территории Воронежа несколько свалок грязного снега. Для его складирования коммунальщики должны использовать специально отведенные места. Загрязненные же песко-соляной смесью снежные массы нашли как раз в неустановленных.

Грязные снежные кучи обнаружили на общей площади около 1,5 га обнаружили около железнодорожного полотна вблизи остановочного пункта 584 км РЖД и около 100 кв.м. с тыльной стороны автомоечного комплекса на ул. Димитрова, 91а - в Железнодорожном районе.

На территории Левобережного района снежные завалы нашли в районе Южного промузла по ул. Просторная, с тыльной стороны продуктового рынка «Алексеевский» на пустыре, вдоль грунтовой дороги, на площади около 1,5 га и на набережной Авиастроителей в районе пересечения с переулком Ольховый на берегу Воронежского водохранилища, на площади около 20 кв. м.

Снежные завалы около 100 кв.м. обнаружились и на территории Центрального района - на пустыре в районе ул. Ломоносова, 116, корп. 14-15.

Департамент обязал мэрию Воронежа ликвидировать несанкционированные снежные свалки.