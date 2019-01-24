В Воронеже годовщине освобождения города от фашистов посвятили лыжный пробег

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-24T11:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

76-ю годовщину освобождения Воронежа от фашистских захватчиков в Коминтерновском районе отметили «Лыжней памяти». В ней приняли участие студенты технического университета и воспитанники Горожанского казачьего кадетского корпуса.

Лыжный пробег в память воинов, погибших за родной город, стартовал у памятника Славы. Лыжники прошли маршрутом через шесть воинских захоронений и братских могил в Коминтерновском районе, в селах Ямное, Новоживотинное и Богданово. На могиле Николая Белоглазкина участникам рассказали о его подвиге: взвод 19-летнего лейтенанта уничтожил 12 танков.

Финишировал лыжный пробег у Горожанского казачьего кадетского корпуса.