2019-01-24T11:12:27+03:00
Общество

В Воронеже годовщине освобождения города от фашистов посвятили лыжный пробег

Участники возложили венки к шести воинским захоронениям
Ярослав ИВАНОВ
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76-ю годовщину освобождения Воронежа от фашистских захватчиков в Коминтерновском районе отметили «Лыжней памяти». В ней приняли участие студенты технического университета и воспитанники Горожанского казачьего кадетского корпуса.

Лыжный пробег в память воинов, погибших за родной город, стартовал у памятника Славы. Лыжники прошли маршрутом через шесть воинских захоронений и братских могил в Коминтерновском районе, в селах Ямное, Новоживотинное и Богданово. На могиле Николая Белоглазкина участникам рассказали о его подвиге: взвод 19-летнего лейтенанта уничтожил 12 танков.

Финишировал лыжный пробег у Горожанского казачьего кадетского корпуса.

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