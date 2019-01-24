2019-01-24T11:01:35+03:00
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Музей-заповедник "Костенки" проведет для воронежцев цикл бесплатных лекций

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский музей-заповедник «Костенки» открывает новый выставочно-образовательный проект, посвященный двум юбилейным датам - 140-летию археологических исследований в нашем регионе и 100-летию российской академической археологии.

«О Костенках с любовью» стартует 1 февраля в институте высоких технологий с открытия выставки фотографа Сергея Смирнова, посвященной разным сторонам жизни Костенок - музею, раскопкам, селу и его обитателям, знаменитой костенковской природе. Выставка будет работать до апреля.

В проекте также запланирована образовательную часть - пройдет цикл лекций от сотрудников музея-заповедника.

1 февраля главный сотрудник музея Ирина Котлярова прочитает лекцию «140 лет археологических исследований в Костенках: открытия и интерпретации».

15 февраля пройдет лекция директора музея-заповедника Виктора Ковалевского «Что такое археология?».

1 марта планируется лекция «Стоянка «Костенки 11». Открытия последних лет».

15 марта - лекция «Послание в бутылке: несколько слов о палеолитическом искусстве».

29 марта - лекция «Славяне на Дону».

Все лекции будут проходить в конференц-зале ВИВТ в 14.00, вход свободный.

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