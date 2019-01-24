Воронежский «Факел» победил команду высшего датского дивизиона

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-24T10:56:43+03:00

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В первой игре второго сбора «Факела» в Турции футболисты воронежской команды встречались с весьма серьезным соперником – клубом высшего датского дивизиона. «Веннсюссель» из города Иёрринга занимает в нем 12 место.

Матч едва не сорвался из-за проливного дождя. Уже на разминке команды промокли насквозь. Однако все же сыграли.

Первый тайм получился равным. На 30 минуте оборона «Факела» зевнула соперника при розыгрыше углового, и датчане открыли счет. Однако наши футболисты сумели перехватить инициативу. И также в середине второго тайма были за это вознаграждены. Сначала на 67 минуте один центральный защитник Сергей Божин сравнял счет, а на 78-й другой оборонец того же амплуа Максим Осипенко классным ударом со штрафного принес победу «Факелу» - 2:1.

Следующий матч «Факел» проведет в четверг, 24 января, с «Габалой», занимающий третье место в премьер-лиги Азербайджана. Игра пройдет на одном из футбольных полей гостиницы «Limak Arcadia Golf & Sport Resort» в Белеке, начнется она в 17.00.