2019-01-24T10:13:56+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на экскурсию «Театр в годы Великой Отечественной»

Она пройдет в Кольцовском театре
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 января, в 76-ю годовщину освобождения Воронежа от фашистов, в драмтеатре пройдет экскурсия «Театр в годы Великой Отечественной войны».

За 212 дней фашистской оккупации в Воронеже было разрушено 90% зданий, в том числе и Кольцовский театр - здание пострадало в ночь с 27 на 28 июня 1942 года после массового налета вражеской авиации. Труппа работала до последнего. После разрушения здания артисты уехали в эвакуацию, но вернулись сразу после того, как это стало возможно. Здание Кольцовского восстановили уже в 1944 году, во время войны, и сразу начались спектакли.

В театре расскажут подробности о деятельности Кольцовского в годы войны. Начало экскурсии 25 января в 14.00.

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