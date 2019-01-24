В Воронежской области КамАЗ насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-24T09:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

За 23 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 119 ДТП, большинство из которых - 86 - случились в столице Черноземья. В пяти авариях серьезно пострадали шесть человек и один погиб.

Около одиннадцати часов вечера смертельная авария произошла на 108-м километре автодороги М-4 «Дон» «Бобров-Таловая-Новохоперск» в Новохоперском районе. КамАЗ, которым управлял 58-летний житель Бутурлиновки, сбил пешехода. 58-летний житель села Елань-Колено умер от травм на месте аварии до приезда "Скорой".

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Сегодня в пять утра смертельное ДТП с участием двух автобусов случилось в Воронежской области