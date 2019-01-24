Воронеж встал в 9-балльных пробках

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-24T09:43:58+03:00

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Утром 24 января воронежцы массово опоздали на работу. Город встал в колоссальной пробке. Московский проспект стоит от МП до ГЧ, поток машин "плетется" со скоростью 3-5 км в час.

9-балльные заторы на дорогах спровоцировала ночная метель, об ухудшении погоды загодя предупредило МЧС. Улицы, включая тротуары, оказались завалены снегом. Поспособствовали осложнению ситуации на дорогах и многочисленные мелкие ДТП.