Воронеж встал в 9-балльных пробках
Ситуацию на дорогах осложнила ночная метель
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Утром 24 января воронежцы массово опоздали на работу. Город встал в колоссальной пробке. Московский проспект стоит от МП до ГЧ, поток машин "плетется" со скоростью 3-5 км в час.
9-балльные заторы на дорогах спровоцировала ночная метель, об ухудшении погоды загодя предупредило МЧС. Улицы, включая тротуары, оказались завалены снегом. Поспособствовали осложнению ситуации на дорогах и многочисленные мелкие ДТП.