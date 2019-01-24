Воронежский заповедник показал, как косули зимой ищут воду

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-24T09:40:53+03:00

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Сотрудники Воронежского заповедника показали, как косули зимой добывают воду. Видео записали фотоловушки. Копытным не хватает жидкости для переваривания пищи. Суточная потребность косуль в воде - не менее трех литров. Если летом животные получают воду не только из водоемов, но и из сочного зеленого корма, то в зимнее время нет ни того, ни другого. И хотя вода вокруг есть в виде снега, но для того, чтобы растопить его в жидкость, организму потребуется затратить большое количество энергии.

- Эти затраты не покрываются при потреблении низкокалорийных зимних растительных кормов. Где же взять источник жидкой воды зимой? Можно найти промоину во льду реки или бегущий под снегом ручеек. Это опасно, можно провалиться под лед и утонуть, - рассказывают в заповеднике. - Наши косули знают еще один способ: они раскапывают снег на льду Усманки. Под ним почти всегда можно найти слой воды или насыщенного водой снега.