В Воронеже нашли 10-летнюю девочку, которая гуляла полтора дня

СЕГОДНЯ 07:11 2019-01-24T10:42:43+03:00

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Вечером 23 января воронежские полицейские нашли 10-летнюю Нику, которую разыскивали полтора дня. О девочке ничего не было известно с семи утра 22 числа, когда она ушла из дома, расположенного на улице 25 Января.

Школьницу нашли в Железнодорожном районе, неподалеку от места жительства. Несовершеннолетняя ранее неоднократно уходила из дома.

- Пропавшую девочку обнаружили возле сетевого магазина на улице 25 Января. Она рассказала, что гуляла и ночевала в подъезде многоэтажного дома. В отношении подростка противоправных действий не совершено. Сотрудники полиции провели с несовершеннолетней профилактическую беседу и передали ее 28-летней матери, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.