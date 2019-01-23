В Воронеже разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

23 Янв. 20:48 2019-01-23T20:48:45+03:00

Присмотритесь, быть может, вы видели эту девочку

Больше суток ребенка не было дома

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Полицейские просят помочь в поиске 10-летней Проскуряковой Ники. Девочка 22 января примерно в семь часов утра ушла из дома, который расположен на улице 25 Января, и до сих пор не вернулась.

Ее приметы: на вид 12-13 лет, рост 145 см, среднего телосложения, лицо круглое, волос темно-русый, короткий, прямой, глаза серые, на лице имеются пигментные пятна желтого цвета.

Была одета: зимняя куртка с капюшоном темно-зеленого цвета (до колен), брюки и ботинки черного цвета. Ранее неоднократно уходила.

Предположительно, ребенок может находиться на территории Железнодорожного района, недалеко от улиц Федора Тютчева и 25 Января.

Полиция просит всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения девушки, сообщить по телефонам: 8(473) 251-12-16, 8(473) 222-83-32; 8(473) 251-69-85 или 02. Конфиденциальность гарантирована.