К юбилею Победы в Воронежской области отремонтируют все воинские мемориалы

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-23T19:10:48+03:00

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В Воронежской области должны быть приведены в надлежащее состояние все воинские мемориалы. На данный момент из 737 таких объектов 95 (13%) находятся в неудовлетворительном состоянии, и привести их в порядок предстоит муниципальным властям. Об этом было сказано 23 января во время совещания губернатора Александра Гусева с главами районных администраций.

К юбилею Победы в 2020 году все объекты должны быть приведены в благопристойное состояние.

Кроме того, стартует дополнительный конкурс проектов по поддержке местных инициатив. В 2018 году было реализовано 79 подобных проектов в 25 муниципальных районах и двух городских округах. Общий объем финансирования составил порядка 148 млн рублей. По итогам конкурсного отбора на 2019 год, прошедшего в сентябре-октябре 2018 года, комиссией отобраны 35 проектов, субсидии на реализацию которых уже распределены.