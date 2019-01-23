2019-01-23T18:42:27+03:00
Общество

В воронежских школах на карантин закрыты 12 классов

Но в целом заболеваемость оценивается ниже эпидпорога
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Уроки временно пришлось прекратитьУроки временно пришлось прекратитьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже на карантин закрыты 12 классов в 9 образовательных учреждениях. Школ, в которых полностью бы остановился учебный процесс из-за массовых болезней, нет. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе администрации города.

- В настоящее время рекомендация от управления Роспотребнадзора по закрытию всех муниципальных общеобразовательных учреждений в городское управление образования и молодежной политики не поступала, - прокомментировали в мэрии.

К слову, на прошлой неделе число заболевших гриппом и ОРВИ пополнили 6213 жителей региона. Из них 3539 детей до 14 лет. Такая заболеваемость, по словам специалистов, ниже эпидпорога на 29,6% (56,9% от общего числа заболевших).

Также важно подчеркнуть, что более миллиона жителей Воронежской области сделали прививку от гриппа.

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