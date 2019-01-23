В Воронеже вновь будут ловить водителей, не пропускающих пешеходов на переходах

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-23T17:56:14+03:00

При этом инспекторы будут следить и за дисциплиной самих пешеходов

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В Воронеже вновь пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ДПС в районе нерегулируемых пешеходных переходов будут следить за тем, как автомобилисты пропускают горожан на «зебре». Инспекторы проверят и дисциплинированность самих пешеходов.

- При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей транспортных средств, - напоминают в ГУ МВД по Воронежской области.

С учетом изменения погодных условий Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что необходимо соблюдать не только скоростной режим, но и дистанцию, четко следовать требованиям дорожных знаков и разметки.