Воронежец опозорился в магазине Ялты

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-23T17:41:08+03:00

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В Ялте сотрудники Росгвардии поймали оголодавшего 44-летнего воронежца.

Установленные в торговом зале магазина этого крымского курорта видеокамеры зафиксировали, как мужчина кладет несколько банок кофе и палок колбасы с витрины и кладет себе в сумку. Затем с независимым видом этот субъект проследовал мимо кассы, не заплатив.

Работники магазина вызвали наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии быстро приехали. Мужчину обыскали и нашли в сумке 12 банок растворимого кофе и пять палок копченой колбасы. Украденный товар стоил в общей сложности почти четыре тысячи рублей. Задержанного воронежца передали полицейским для дальнейшего разбирательства.