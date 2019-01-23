2019-01-23T17:24:44+03:00
Общество

В Воронеже рассказали о новых мошенниках, приглашающих на «элитное мероприятие»

Они всеми силами уговаривают горожан купить некие билеты
Олег ИВАНОВ
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В социальных сетях сразу несколько воронежцев рассказали о новом и довольно необычном виде мошенничества. Горожанам звонили настойчивые юноши и девушки и предлагали посетить некое элитное мероприятие, на которое «идут все ваши коллеги» или «все друзья».

Далее уже начиналось настоящее шоу по телефону: звонившие начинали уверять, что человека лично пригласил либо «его руководитель», либо «какой-то знакомый». И это были не просто слова. Мошенники действительно называли реальные имена людей, с которыми их потенциальные жертвы работают или просто знакомы. Подкреплялись уговоры скидкой чуть ли не в 90%.

Вот только те, на кого ссылались звонившие, сами ничего не знали о подобном мероприятии, а уж тем более ничего и никому не рекомендовали.

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