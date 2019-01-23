Воронежцы пожаловались на водителя маршрутки едва не сбившего ребенка

СЕГОДНЯ 17:26 2019-01-23T17:26:34+03:00

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Пользователь соцсети «Вконтакте» на странице сообщества «Типичный Воронеж» рассказал об инциденте, который произошел 23 января в Отрожке:

- Водитель ПАЗика (маршрутка №122) на переходе, по ул.Куйбышева, возле школы №36, водитель нёсся с бешеной скоростью! Встречные автомобили остановились для того, чтобы пропустить переходящего дорогу школьника и бегущую рядом с ним собачку. Но водителя маршрутки идущий уже по пешеходу мальчик не остановил! Ребенок на середине перехода успел остановиться перед "летящим" автобусом, но собачка к сожалению- нет! На глазах у водителей, этого школьника собака попала под автобус! Водитель маршрутки, не останавливаясь, погнал дальше! А ведь на месте этой несчастной собачки мог оказаться ребёнок....

Автор сообщения указал государственный номер автобуса и сопроводил пост фотографией транспортного средства. Мы передали это сообщение в мэрию и попросили прокомментировать инцидент. Сотрудники пресс-службы пообещали нам направить информацию в профильное управление. Однако напомнили, что в таких случаях свидетелям нарушения необходимо сразу же обращаться в городскую администрацию письменно или через сайт. Жалобу можно отправить и по телефону 260-51-23. При этом от заявителя потребуется указать время, место нарушения, номер маршрута и государственный номер автобуса.

Что касается этого случая, то, как пояснили в мэрии, маршрут №122 является коммерческим.

- Мы передадим руководителю данные о нарушении, а уж он сам будет принимать решение о наказании своего водителя, - пояснил наш собеседник.

Остается лишь добавить, что данный участок улицы давно вызывает пристальное внимание сотрудников ГИБДД в связи с жалобами родителей школьников школы №36. Водители зачастую игнорируют "зебру" и не пропускают ребят. Не помогают ни знаки, ни "лежачие полицейские". Для контроля за соблюдением правил дорожного здесь периодически выставляют патрули.