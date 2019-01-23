2019-01-23T17:17:56+03:00
Общество

В Воронеже закрыли кафе за найденные в салате кишечные палочки

Заведение на проспекте Патриотов не будет работать как минимум 30 суток
Яков СТРОГОВ
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Специалисты Роспотребнадзора проверили работу кафе «Шишка» (проспект Патриотов, 42). И нашли там грубые нарушения санитарных правил.

В салате с майонезом санитарные врачи обнаружили бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а также превышение в пять раз количества микроорганизмов. В моечных комнатах не было вытяжек. Да что там – отсутствовали даже моющие и дезинфицирующие средства.

Такие безобразия подпадают под статью 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», которая предусматривает в том числе и закрытие кафе. Судебный пристав Советского района выезжал на проспект Патриотов и вручил сотрудникам заведения официальное требование приостановить работу на 30 суток.

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