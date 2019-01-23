В Воронеже закрыли кафе за найденные в салате кишечные палочки
Специалисты Роспотребнадзора проверили работу кафе «Шишка» (проспект Патриотов, 42). И нашли там грубые нарушения санитарных правил.
В салате с майонезом санитарные врачи обнаружили бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а также превышение в пять раз количества микроорганизмов. В моечных комнатах не было вытяжек. Да что там – отсутствовали даже моющие и дезинфицирующие средства.
Такие безобразия подпадают под статью 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», которая предусматривает в том числе и закрытие кафе. Судебный пристав Советского района выезжал на проспект Патриотов и вручил сотрудникам заведения официальное требование приостановить работу на 30 суток.