В Воронежской области 13 компаний вошли в список наиболее крупных должников за газ
В список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ, который опубликовал «Газпром межрегионгаз», вошло 13 предприятий Воронежской области. В перечне представлены организации с просроченной задолженностью за газ на сумму более 10 млн руб.
К слову в Центральном федеральном округе, да и в целом по России, наш регион можно назвать более чем добропорядочным. Даже если взять за скобки Москву и Московскую область, где предприятий-должников 128, то главными «неплательщиками» будут компании Тверской и Владимирской областей. В первой таковых – 66, во второй – 34.
Что же касается именно нашего региона, то наиболее крупная задолженность по газу у МКП «Воронежтеплосеть» - 168,9 млн. рублей. На втором месте – АО «ГУ ЖКХ» с более чем 104 миллионами. Замыкает тройку «антилидеров» ООО «РАСКО» - у этой компании долг чуть более 83 миллионов.
В целом же долг всех 13 компаний Воронежской области, попавших в черный список, превышает 700 миллионов рублей.