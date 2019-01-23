В Воронежской области 13 компаний вошли в список наиболее крупных должников за газ

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-23T16:47:48+03:00

Хотя в целом ситуация в регионе не столь критична

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В список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ, который опубликовал «Газпром межрегионгаз», вошло 13 предприятий Воронежской области. В перечне представлены организации с просроченной задолженностью за газ на сумму более 10 млн руб.

К слову в Центральном федеральном округе, да и в целом по России, наш регион можно назвать более чем добропорядочным. Даже если взять за скобки Москву и Московскую область, где предприятий-должников 128, то главными «неплательщиками» будут компании Тверской и Владимирской областей. В первой таковых – 66, во второй – 34.

Что же касается именно нашего региона, то наиболее крупная задолженность по газу у МКП «Воронежтеплосеть» - 168,9 млн. рублей. На втором месте – АО «ГУ ЖКХ» с более чем 104 миллионами. Замыкает тройку «антилидеров» ООО «РАСКО» - у этой компании долг чуть более 83 миллионов.

В целом же долг всех 13 компаний Воронежской области, попавших в черный список, превышает 700 миллионов рублей.