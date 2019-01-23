2019-01-23T16:24:37+03:00
Общество

Воронежцы пережили самую холодную ночь этой зимы

На востоке области температура упала до минус 25,5
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ближайшие дни погоду будет штормитьВ ближайшие дни погоду будет штормитьФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В ночь на 23 января в Воронеже зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы – минус 20,3 градуса. В Богучаре было -22,3, а в Борисоглебске аж -25,5 градуса мороза. Резкое похолодание спровоцировало образование тумана.

Однако в ближайшие дни зима сдаст позиции. Морозы временно отступят. Постепенное потепление начнется в четверг, 24 января, и будет сопровождаться снегопадом. Ожидается, что в Воронеже выпадет 7-12 мм осадков и снежный покров заметно вырастет. Снег будет идти и в последующие дни. В пятницу – в основном на юге области, а в субботу – повсеместно.

К выходным может вернуться оттепель. По прогнозам, температура всей следующей недели будет близка к нулевой отметке. На дорогах станет скользко.

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