2019-01-23T16:18:11+03:00
Происшествия

В Воронеже домушник, находившийся в федеральном розыске, прятался у знакомых

Теперь его держат в изоляторе
Олег ИВАНОВ
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Полицейские задержали 32-летнего жителя Воронежа, который находился в федеральном розыске. Мужчина должен был ответить по статье «Кража». В октябре 2018 года этот житель Советского района залез в чужую квартиру и похитил планшетный компьютер. Это было не первое его дело: мужчина и ранее был судим за воровство.

Тогда было возбуждено уголовное дело, однако, преступник скрылся от органов следствия, пытаясь избежать уголовной ответственности. Он прятался у своих знакомых. Однако в итоге стражи правопорядка выследили домушника.

- Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания, - прокомментировали в региональном ГУ МВД.

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