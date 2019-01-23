2019-01-23T16:54:38+03:00
Происшествия

Под Воронежем «пятерка» устроила ДТП для двух иномарок: двое раненых

Авария случилась в Рамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
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В метель нужно ехать особенно осторожно.В метель нужно ехать особенно осторожно.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В среду, 23 января, в 7.30 на участке дороги между трассой «Дон» и Рамонью в ДТП, недалеко от хутора Красное, попали три машины.

- «Пятерка», которой управлял 50-летний житель Липецкой области, врезалась в ехавший по встречной полосе «Фольксваген», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМД России по Воронежской области. - Немецкую иномарку закрутило, и она столкнулась с двигавшейся в попутном направлении «Шевроле-Крус». 63-летний водитель «Фольксвагена», житель Рамони, за медицинской помощью не обращался, как и 45-летний житель Рамонского района, руливший «Шевроле». А вот водитель «пятерки» и его 46-летний пассажир попали в областную клиническую больницу № 1. Степень тяжести их травм пока неизвестна.

В ГИБДД не исключают, что на аварию мог повлиять туман и вследствие него плохая видимость дороги (в 7.30 пока еще достаточно темно). Гаишники просят водителей ездить как можно более осторожно и аккуратно. Особенно в темное время суток, учитывая к тому же, что синоптики с 00.00 до 15.00 24 января прогнозируют сильную метель.

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