В Воронежской области прокуроры закрыли опасную газовую заправку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-01-23T16:05:45+03:00

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Прокуратура Терновского района заинтересовалась работой одной из местных газовых заправок. Как все мы понимаем, объект достаточно опасный. Однако выяснилось, что он работает с грубыми нарушениями закона. У предпринимали не было лицензии!

- Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 КоАП РФ ("грубое нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности"), - сообщили в областной прокуратуре.

Дело рассмотрели, и в итоге работу заправки приостановили на 90 суток. Посмотрим, успеет ли предприниматель устранить нарушения за это время.

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