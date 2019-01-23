2019-01-23T16:05:45+03:00
Авто

В Воронежской области прокуроры закрыли опасную газовую заправку

АГЗС работала без лицензии
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Заправки закрывают одну за другойЗаправки закрывают одну за другойФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Прокуратура Терновского района заинтересовалась работой одной из местных газовых заправок. Как все мы понимаем, объект достаточно опасный. Однако выяснилось, что он работает с грубыми нарушениями закона. У предпринимали не было лицензии!

- Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 КоАП РФ ("грубое нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности"), - сообщили в областной прокуратуре.

Дело рассмотрели, и в итоге работу заправки приостановили на 90 суток. Посмотрим, успеет ли предприниматель устранить нарушения за это время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воронеже на 80 копеек подешевел автомобильный пропан-бутан. И никакое повышение НДС - не помеха! (Подробнее.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К юбилею Победы в Воронежской области отремонтируют все воинские мемориалы
В воронежских школах на карантин закрыты 12 классов
В центре Воронежа пикет геев и лесбиянок начнется внезапно
В Воронеже вновь будут ловить водителей, не пропускающих пешеходов на переходах
Воронежец опозорился в магазине Ялты
Воронежцы пожаловались на водителя маршрутки едва не сбившего ребенка
В Воронеже рассказали о новых мошенниках, приглашающих на «элитное мероприятие»
В Воронеже закрыли кафе за найденные в салате кишечные палочки
В Воронежской области 13 компаний вошли в список наиболее крупных должников за газ
Воронежцы пережили самую холодную ночь этой зимы
В Воронеже домушник, находившийся в федеральном розыске, прятался у знакомых
Под Воронежем «пятерка» устроила ДТП для двух иномарок: двое раненых