В Воронежской области прокуроры закрыли опасную газовую заправку
Прокуратура Терновского района заинтересовалась работой одной из местных газовых заправок. Как все мы понимаем, объект достаточно опасный. Однако выяснилось, что он работает с грубыми нарушениями закона. У предпринимали не было лицензии!
- Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 КоАП РФ ("грубое нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности"), - сообщили в областной прокуратуре.
Дело рассмотрели, и в итоге работу заправки приостановили на 90 суток. Посмотрим, успеет ли предприниматель устранить нарушения за это время.
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