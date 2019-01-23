В 2019 году на капремонт соцучреждений выделят 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-23T15:39:25+03:00

За эти деньги должны обновиться школы, больницы и другие объекты

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В 2019 году в Воронежской области впервые будет реализована масштабная программа по капитальному ремонту объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты. На эти цели выделят 2 млрд рублей. Всего же программа рассчитана на 2019-2021 годы. Об этом 23 января заявил губернатор Александр Гусев.

Уже была проведена работа по формированию перечня приоритетных объектов, планируемых к финансированию в рамках областной адресной программы. В ее подготовке участвовали профильные департаменты социального блока, а также департамент финансов области, департамент строительной политики и департамент экономического развития области.