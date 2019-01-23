В Воронеже ученые разработали электронный медико-экологический атлас

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-23T15:29:08+03:00

Он отражает состояние окружающей среды города и ее влияние на жителей

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На факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ создан электронный медико-экологический атлас Воронежа. Разработка атласа послужит фундаментом для оценки риска для здоровья населения, связанного с состоянием окружающей среды города. Основой для разработки послужили данные официальной статистики санитарно-эпидемиологической службы и личные экспериментальные исследования авторов проекта.

Первый вариант Атласа содержит 35 карт, характеризующих состояние окружающей среды города (воздуха, почв, родниковых вод), эколого-геохимический фон, промышленное и транспортное воздействие, ответные реакции древесных растений на техногенное загрязнение, состояние здоровья населения по основным социально-значимым заболеваниям, а также карты экологических рисков для жителей города, обусловленных экологическим состоянием среды обитания. Каждый раздел Атласа сопровождается кратким текстовым пояснением иллюстрируемой ситуации.

- Атлас имеет «открытый» характер и в перспективе будет расширяться как по составу, так и содержанию картографических материалов. Эта новая оригинальная разработка ученых ВГУ в содружестве с медиками и экологами-практиками, безусловно, привлечет внимание специалистов природоохранных и медико-профилактических ведомств, а также ученых и студентов вузов, заинтересованных в изучении экологических проблем городской среды, - сообщили в пресс-службе вуза.

Полный электронный макет атласа представлен на сайте факультета ГГиТ.